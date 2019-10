Spektakuläre Aktion mit Batman, Spiderman, Superman und Wonder Woman beim Krankenhaus Nord.

Superhelden in Aktion © APA/GEORG HOCHMUTH

Als Superhelden verkleidete Polizisten haben am Mittwoch Kinder im Krankenhaus Nord in Wien besucht. Fünf Seiltechniker der Wega sowie eine Beamtin des Stadtpolizeikommandos Josefstadt tauschten ihre Polizeiuniform gegen die Kostüme und seilten sich als Batman, Superman, Spiderman, Thor, Flash und Wonder Woman verkleidet vom Dach ab. Sie überraschten die jungen Patienten und überreichten Geschenke.

"Für die heutige Aktion gab es wieder zahlreiche Freiwillige, da es uns allen ein großes Anliegen ist, Kindern den Tag zu verschönern. Und wenn ich jetzt in die vielen strahlenden Kinderaugen schaue, dann kann ich sagen: Mission erfüllt", betonte Ernst Albrecht, Kommandant der Wega. Die Aktion unter dem Motto "Superhelden im Anflug auf Wien" fand bereits zum zweiten Mal statt, im Vorjahr waren die Beamten im AKH zu Gast.

So sehen Superhelden aus! Foto © APA/GEORG HOCHMUTH

Kinder, die die Station verlassen durften, aber auch Kinder vom Betriebskindergarten warteten aufgeregt mit selbstgebastelten Transparenten auf die Ankunft der Superhelden. Um 10 Uhr war es dann so weit. Der Polizeihubschrauber brachte die Helden auf das Dach der Klinik Floridsdorf. Zu der Filmmusik von Batman, gespielt von der Polizeimusik Wien, seilten sich die sechs Heden schließlich vom Dach bis hin zur Kinderstation im vierten Stock ab. Von ihren Zimmern aus konnten dann auch die kleinen Patienten Spiderman & Co. ganz nah bewundern.

Nachdem die Comic-Helden wieder festen Boden unter den Füßen hatten, überreichten sie den begeisterten Kindern kleine Polizeigeschenke.