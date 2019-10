Donnerstagfrüh kam es in einer Abfallentsorgungshalle in Hörsching (Bezirk Linz-Land) zu einer folgenschweren Explosion.

Ort des Unglücks: Abfallentsorgungshalle in Hörsching (Bezirk Linz-Land) © (c) WOLFGANG HIESSBÖCK

Zwei Schwerverletzte sind nach einer Explosion Donnerstagfrüh in einer Abfallentsorgungshalle in Hörsching (Bezirk Linz-Land) mit Brandverletzungen ins Wiener AKH und in eine Klinik in München geflogen worden. Weitere Verletzte wurden vom Roten Kreuz vor Ort betreut, berichtete eine ÖAMTC-Sprecherin der APA.

13 Feuerwehren standen im Einsatz. Die Ursache der Explosion war vorerst unklar.