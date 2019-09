Facebook

© KLZ/Kanizaj

Ein 18-Jähriger ist am Freitagabend in Linz auf offener Straße beraubt und verletzt worden. Sein 22-jähriger Begleiter blieb unverletzt. Eine Fahndung nach dem Täter verlieb bisher erfolglos, berichtete die Polizei am Samstagvormittag.

Der Überfall ereignete sich um 19.40 Uhr in der Wienerstraße. Ein unbekannter Mann sprach die zwei Linzer an und fragte, ob sie Drogen bzw. Geld hätten. Als sie verneinten, verpasste der Täter dem 18-Jährigen einen Kinnhaken und drohte beiden mit einem Messer.

Der Täter raubte anschließend dem Verletzten die Bankomatkarte und flüchtete. Eine Sofortfahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Der Verletzte wurde vom Roten Kreuz in den Med Campus III eingeliefert.