Der Vorfall ereignete sich bereits im Juli im Außenbereich des Einkaufszentrums Plus City in Pasching. Jetzt konnten zwei Burschen ausgeforscht werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © (c) MAK - Fotolia

Zwei Teenager haben bereits im Juli durch Zündeln im Außenbereich des Einkaufszentrums Plus City in Pasching (Bezirk Linz-Land) Brandmeldealarm und damit die Panikbeleuchtung in den Sälen des darüberliegenden Kinos ausgelöst. Die Vorstellungen wurden eine halbe Stunde lang unterbrochen. Nun hat die Polizei die beiden Burschen überführt, wie sie am Donnerstag berichtete.

Der 15-jährige Österreicher und der 13-jährige Iraner aus Linz sagten, das Zündeln sei außer Kontrolle geraten und als ein Brand entstand, seien sie geflüchtet. An den Sitzbänken in der Raucherecke entstand ein Schaden von 4.300 Euro. Die Kinobetriebsgesellschaft musste wegen der Film-Unterbrechungen Freikarten im Wert von insgesamt 5.200 Euro an die Kinobesucher austeilen.