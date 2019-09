Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

34 Millionen Tote in den ersten 45 Minuten nach dem Einsatz einer Atombombe, 91,5 Millionen Tote insgesamt: Es wäre die "totale Eskalation", so Wissenschaftler Alex Glaser von der Universität Princeton, wenn im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen den USA und Russland wirklich Atombomben fallen würden. Österreich wäre übrigens mittendrin und hätte einen hohen Preis an Opfern zu bezahlen.

Glaser und sein Team haben bestehende Atomkriegspläne der Supermächte ausgewertet. Die Simulation heißt "Plan A" - sie zeigt, wie Russland von der Enklave Kaliningrad aus angreift, wonach die USA von einem Nato-Land aus zurückschlagen würden. Danach gibt es ein "Atom-Armageddon", zeigt Glasers Simulation.