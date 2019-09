Facebook

Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer ist in der Nacht auf Sonntag auf der Inntalautobahn (A12) bei Stams in Tirol mit 204 km/h anstatt der erlaubten 110 km/h geblitzt worden. Wie die Polizei berichtete, war dem 18-Jährigen die Lenkerberechtigung erst am Montag ausgestellt worden. Dem Jugendlichen wurde sein Probeführerschein an Ort und Stelle abgenommen.

Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Zudem müsse er mit einer Geldstrafe, einem Führerscheinentzug, einer Verlängerung der Probezeit und einer Nachschulung rechnen, hieß es.