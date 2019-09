Facebook

Sujetbild © Scheriau

Die Feuerwehr hat am Mittwoch in Dornbirn ein betagtes Ehepaar von einem Balkon im vierten Stock einer Wohnhausanlage gerettet. Der 79 Jahre alte Mann und seine 74-jährige Frau saßen am frühen Nachmittag auf dem Balkon ihrer Wohnung fest, weil sich die Türe verkeilt hatte, informierte die Polizei. Das Paar blieb unverletzt.

Die gegen 13.20 Uhr herbeigerufene Feuerwehr rückte mit der Drehleiter an und versuchte vergeblich, die Balkontür von außen zu öffnen. Die Einsatzkräfte mussten erst die Eingangstür gewaltsam öffnen, um das Paar von innen aus seiner misslichen Lage zu befreien.