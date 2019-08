Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© endrille

Ein 69-Jähriger hat am Dienstag in der Leutasch (Bezirk Innsbruck-Land) in einem Waldstück einen Tresor gefunden, der im Dezember 2016 aus einem unbewohnten Haus in Seefeld gestohlen wurde. Der Tresor war nach wie vor verschlossen. Die Polizei ging davon aus, dass es den Tätern damals nicht gelungen war, den Tresor zu öffnen.

Bei dem Einbruch vor drei Jahren wurden außerdem eine Uhr sowie Bargeld gestohlen. Über die Täter gibt es nach wie vor keine Hinweise, sagte die Exekutive zur APA.