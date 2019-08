Facebook

Ein 78-Jähriger ist am Dienstag bei Forstarbeiten in seinem Heimatbezirk Gmünd ums Leben gekommen. Als der Mann am Abend nicht nach Hause zurückkehrte, wurde nach ihm gesucht. Eine Bekannte fand den Waldviertler kurz nach 21.00 Uhr in Unserfrau-Altweitra tot auf. Er dürfte beim Verladen auf einen Traktoranhänger von einem Baumstamm am Kopf getroffen worden sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit.