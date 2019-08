Facebook

Zwei 17-Jährige sollen in den Nächten von 18. bis 20. August Sachbeschädigungen in einem Freibad in Weyer angerichtet haben. Die Polizei wirft den Burschen aus dem Bezirk Steyr-Land vor, in die Anlage eingedrungen zu sein und in verschiedene Schwimmbecken einen Rasenmähroboter mit Teilen der Ladestation, Ständer von Sonnenschirmen, Plastiksessel, einen Plastiktisch und Schrauben versenkt zu haben.