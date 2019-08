Laut Polizei dürfte der 81-jährige Deutsche in der Salzbachklamm in eine wasserführende Rinne abgestürzt sein, wobei er sich die tödlichen Verletzungen zuzog.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Ein 81-jähriger deutscher Urlauber, der seit dem 8. August in der Tiroler Leutasch (Bezirk Innsbruck-Land) abgängig war, ist am Sonntag im Gaistal tot aufgefunden worden. Laut Polizei dürfte er in der Salzbachklamm in eine wasserführende Rinne abgestürzt sein, wobei er sich die tödlichen Verletzungen zuzog. Der Mann wurde zuvor von einem Großaufgebot an Rettungskräften gesucht.