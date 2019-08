Facebook

© Facebook/FF Pregarten

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Pregarten im Bezirk Freistadt haben am Samstag einen Brand in Hemd und Krawatte gelöscht. Sie hatten ihn auf dem Weg zu einer Hochzeit entdeckt. Das berichteten sie im Internet.

Die Feuerwehrmänner waren in Ausgeh-Uniform in einem Einsatzfahrzeug zur kirchlichen Hochzeit eines Kameraden unterwegs. Doch plötzlich nahmen sie Brandgeruch wahr - dichter Rauch drang aus einem vor ihnen fahrenden mit Holz beladenen Anhänger, der von einem Traktor gezogen wurde. Mit dem Folgetonhorn machten sie den Lenker auf sich aufmerksam, dieser hielt an. In Hemd und Krawatte gekleidet erstickten sie den Brand mit Feuerlöschern und Wasser aus Kübeln. Der Bauer konnte danach den Heimweg mit seinem unbeschädigten Gespann fortsetzen und die Feuerwehr noch rechtzeitig dem Brautpaar gratulieren.