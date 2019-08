Wien Beziehungsstreit eskalierte: Mann bedrohte Lebensgefährtin und Polizei

Facebook

Ein Mann hat in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal in Wien-Meidling seine Lebensgefährtin mit dem Umbringen bedroht, ihr ein Messer an den Hals gehalten und vor den Augen von Polizisten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Auch die Beamten wurden laut Polizeisprecher Harald Sörös von ihm mit einem Aschenbecher bedroht. Erst mit Verstärkung wurde der 42-Jährige festgenommen.

Das Geschehen spielte sich kurz vor Mitternacht in einem Cafe in der Steinbauergasse ab. Der Konsum von reichlich alkoholhaltigen Getränken dürfte nicht unwesentlich zu der Eskalation beigetragen haben. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, war bisher nicht rekonstruierbar. Als er der Mann die Frau bedrohte und ihr das Messer anhielt, wurde es anderen Lokalgästen zu heftig und sie alarmierten die Polizei.

Mit der Faust ins Gesicht

Vor den Augen der Polizisten schlug der 42-Jährige mit der Faust der Frau ins Gesicht. Die Beamten griffen ein, wurden aber ebenfalls bedroht und zogen sich zunächst zurück, um auf Verstärkung zu warten. Mithilfe ihrer Kollegen nahmen sie den Rabiaten fest und stellten sein Messer mit einer Klingenlänge von rund 15 Zentimetern sicher. Er wurde wegen gefährlicher Drohung, Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Seine Lebensgefährtin lehnte es ab, von der Rettung behandelt zu werden.