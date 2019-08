Tirol 66-Jähriger von Mähtraktor überrollt und schwer verletzt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Ein 66-Jähriger ist am Freitag in Zellberg im Tiroler Zillertal bei Feldarbeiten von seinem Mähtraktor überrollt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann hatte sich unter das Fahrzeug gelegt, weil dieses einen Defekt hatte. Plötzlich setzte sich der Mähtrak jedoch in Bewegung und überrollte den 66-Jährigen im Brustbereich, teilte die Polizei mit.

Die Ehefrau des Mannes konnte ihn noch nach Hause bringen. Da er dann aber über starke Schmerzen klagte, musste er schließlich mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.