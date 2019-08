Insgesamt 11 Verletzte Drei lebensgefährlich Verletzte nach Autounfall in Salzburg

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Weißbach (Bezirk Zell am See) sind Samstagnacht elf Menschen verletzt worden. Ein 41-Jähriger prallte mit seinem Pkw gegen einen mit neun Personen besetzten Van.