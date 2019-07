Facebook

Eine Gasflasche mit Acetylen ist Montagfrüh auf einer Baustelle in Wien-Simmering in Brand geraten und drohte zu explodieren. Das Gebinde wurde gekühlt und gegen 9.30 Uhr von Cobra-Beamten aufgeschossen. "Die Flasche brennt jetzt noch aus, die Explosionsgefahr ist gebannt", sagte Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf der APA. Die Verkehrssperren wurden am Montagvormittag wieder aufgehoben.

Der Einsatz der Feuerwehr in der Csokorgasse begann gegen 8.30 Uhr. Auf der dortigen Baustelle wird ein Wohngebäude errichtet. Sicherheitshalber wurde die Umgebung großräumig abgeriegelt. So waren unter anderem die Simmeringer Hauptstraße und die Donauländebahn gesperrt. Rund 20 bis 30 Arbeiter mussten die Baustelle verlassen, weitere Evakuierungen waren nicht erforderlich.

Gesperrt war allerdings auch die Bahnstrecke zum Flughafen Wien. Für den Fernverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Kurz nach 9.30 Uhr wurde die Strecke zum Flughafen wieder freigegeben. "Bitte rechnet weiterhin mit Verspätungen", twitterten die ÖBB.