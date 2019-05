Nach ihrer beeindruckenden Rede am "R20 Austrian World Summit" besuchte Klimaaktivistin Greta Thunberg gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger den "Climate Kirtag" am Wiener Heldenplatz. Am Mittwoch ging die Klimakonferenz in Wien zu Ende.

Greta Thunberg beim R20 in Wien © APA/GEORG HOCHMUTH

Der "R20 Austrian World Summit" ist am Mittwoch mit neun Spezial-Diskussionen in Wien zu Ende gegangen. Gastgeber Arnold Schwarzenegger nahm an der Runde zum Thema Luftverschmutzung und Gesundheit teil, da ihm dies "ein besonderes Anliegen ist": "Es ist an der Zeit, dass wir aufwachen und darüber reden, was wirklich wichtig ist: 25.000 Menschen sterben jeden Tag an der Luftverschmutzung."

Die Paneldiskussionen hatten Schwerpunktthemen wie Klima-Kommunikation, nachhaltiger Tourismus, Bioökonomie oder Mobilität. "Es wird dort aber nicht nur diskutiert, sondern gezeigt, was konkret alles schon möglich ist. Best Practice Beispiele aus aller Welt werden vor den Vorhang geholt. Denn genau um diese konkreten Umsetzungen, um die Unterstützung innovativer Projekte für den Klimaschutz und um eine entsprechende Vernetzung von Unternehmen und Regionen geht es", heiß es seitens des Summits.

Organisatorin Monika Langthaler zeigte sich mit der diesjährigen Klimakonferenz und dem ersten "Climate Kirtag" "sehr zufrieden": "Es ist uns in diesem Jahr gelungen noch mehr Menschen mit unserer Botschaft zu erreichen und ein starkes Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Wir haben schon die Lösungen und Möglichkeiten. Wir müssen sie nur alle gemeinsam umsetzen." Das Datum der nächsten Konferenz in Wien steht bereits fest: 26. Mai 2020.

"Climate Kirtag"

Nach ihrem Auftritt am "R20 Austrian World Summit" haben Initiator Arnold Schwarzenegger und Klimaaktivistin Greta Thunberg am Dienstagnachmittag auch den "Climate Kirtag" am Wiener Heldenplatz besucht. Trotz des schlechten Wetters hatten sich dort nach Polizeiangaben rund 5.000 Besucher eingefunden.

>>>Zum Exklusiv-Interview mit Greta Thunberg: "Ihr stehlt uns unsere Zukunft!"

Besonders Schwarzenegger gab sich am Kirtag leutselig: Er posierte für Selfies, schüttelte Hände und hatte für jeden ein "Grias Di" bereit. Auf der Bühne fand der ehemalige Gouverneur von Kalifornien dann aber wieder ernste Worte - wie auch Thunberg. Wenn die Menschen ein größeres Bewusstsein für die Klimakrise hätten, "dann würden sie mich nicht fragen, wieso ich jeden Freitag für das Klima streike, sondern sie würden mitmachen", sagte Thunberg. Politikern warf sie vor, viel zu wenig für den Klimaschutz zu machen. "Der Biosphäre sind schöne Reden egal", meinte die 16-jährige Schwedin.

Am Freitag streikt Greta am Heldenplatz

Zudem kündigte sie an, am Freitag an dem wöchentlichen Schulstreik des Wien-Ablegers der "FridaysForFuture"-Bewegung um 11.55 Uhr am Heldenplatz teilzunehmen. "Streikt mit uns, es kommt auf jede einzelne Person an!", forderte sie die Zuhörer auf. Nach der Rede veranstalteten anwesenden Aktivisten der Wiener Gruppe einen Flashmob, indem sie einander auf die Schultern nahmen und ein Lied anstimmten.

Streikt mit uns, es kommt auf jede einzelne Person an! Greta Thunberg

Traum Realität werden lassen

"Es ist schön wieder in Österreich zu sein - Es ist die beste Konferenz, die wir bisher hatten", freute sich Schwarzenegger. Zur Rettung des Klimas müssten aber alle zusammen helfen, denn ein Traum ohne konkreten Handlungen sei nicht mehr als eine "Halluzination". Schwarzenegger strich dabei die Bedeutung der "FridaysForFuture"-Bewegung hervor. Alle großen sozialen Änderungen seien von Graswurzelbewegungen ausgelöst worden.

Der durchgehend als "green Event" ausgerichtete Kirtag fand heuer zum ersten Mal statt, da der Ansturm auf den "Summit" selbst inzwischen das Fassungsvermögen weit übersteigt. Das musikalische Programm steuerten unter anderen Conchita Wurst, Pizzera & Jaus und Hubert von Goisern bei, die zum Schluss gemeinsam die Goisern-Nummer "Heast as net" spielten. Auch Skistar Aksel Lund Svindal, Organisatorin Monika Langthaler und Hauptsponsor Clemens Hallmann kamen am Heldenplatz zu Wort und waren sich einig: „Je stärker unser Signal, umso mehr wird unsere Botschaft gehört und desto eher wird etwas geschehen. Wir können etwas verändern, wenn wir es wirklich wollen.“

Es gab am Heldenplatz aber auch Info-Boxen zum Klimaschutz - und bei der Kulinarik wurden ausschließlich Lebensmittel aus nachhaltiger Produktion verkauft.

Hier noch einmal die beeindruckende Rede Thunbergs in Wien:

Greta Thunbergs Rede in Wien

Hier können Sie das gemeinsame Interview von Greta Thunberg und Arnold Schwarzenegger nachsehen:

Interview mit Greta Thunberg und Arnold Schwarzenegger

Der Auftritt von Hubert von Goisern und Conchita Wurst am Heldenplatz:

Impressionen vom Climate Kirtag am Heldenplatz:

Wien: Climate Kirtag am Heldenplatz Rund 5.000 Besucher waren beim Climate Kirtag am Wiener Heldenplatz dabei. (c) APA/AFP/ALEX HALADA (ALEX HALADA) Es gab Reden von Arnold Schwarzenegger und ... (c) APA/AFP/ALEX HALADA (ALEX HALADA) ...Klimaaktivistin Greta Thunberg. (c) APA/AFP/ALEX HALADA (ALEX HALADA) Das musikalische Programm steuerten unter anderen Conchita Wurst, Pizzera & Jaus und Hubert von Goisern bei, die zum Schluss gemeinsam die Goisern-Nummer "Heast as net" spielten. (c) APA/AFP/ALEX HALADA (ALEX HALADA) Mehr Bilder vom "green event"! (c) APA/AFP/ALEX HALADA (ALEX HALADA) (c) APA/AFP/ALEX HALADA (ALEX HALADA) (c) APA/AFP/ALEX HALADA (ALEX HALADA) (c) APA/AFP/ALEX HALADA (ALEX HALADA) (c) APA/AFP/ALEX HALADA (ALEX HALADA) (c) R20AWS (R20AWS) (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) 1/11

Impressionen vom "R20 Austrian World Summit", der am heutigen Mittwoch in Wien zu Ende geht: