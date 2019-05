Das mit Waschmittel beladene Schwerfahrzeug musste gelöscht werden. Am Vormittag war ein Lkw auf die Mittelleitschiene gestürzt und hatte die Autobahn für Stunden lahmgelegt. Auch beim zweiten Unfall krachte Lkw gegen Betonleitwand. Lenker wurde schwer verletzt.

© APA/FF WR. NEUDORF

Auf der Südautobahn (A2) ist ein Lkw am Freitagabend bei Leobersdorf (Bezirk Baden) aus noch unbekannter Ursache gegen eine Betonleitwand gekracht. Die A2 war in Richtung Wien vorübergehend gesperrt, das Fahrzeug musste gelöscht werden.Der Laster habe Waschmittel an Bord, sagte die Sprecherin. Der Kraftfahrer wurde beim Unfall schwer verletzt.

Foto © APA/FF WR. NEUSTADT/PRESSETEAM

Bereits Freitagmittag hatte sich bei Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) ein Lkw überschlagen und ist seitlich auf der Mittelleitschiene zum Liegen gekommen. Eine Sprecherin der Asfinag berichtete auf APA-Anfrage von schweren Beschädigungen an der Leitschiene sowie an einer Betonwand. Der Lastwagen sei in Richtung Wien unterwegs gewesen, hieß es. Grund für den Unfall dürfte ein Reifenplatzer gewesen sein.

Mehrere Verletzte

Beim Lkw-Unfall auf der Südautobahn (A2) hat es nach Angaben des Roten Kreuzes drei Verletzte gegeben. Der lenker des Lasters erlitt so wie zwei Lenker, die mit ihren Pkw in Richtung Graz unterwegs gewesen waren, leichte Blessuren, teilte Sprecherin Sonja Kellner mit. Die drei Männer wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Foto © APA/ÖAMTC

Die Fahrzeuge der beiden Pkw-Lenker dürften von Teilen der Beton-Mittelleitwand getroffen worden sein. Die Feuerwehr Wiener Neudorf war in den Nachmittagsstunden mit den Aufräumarbeiten beschäftigt, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich. Im Einsatz stand dabei auch ein Kranfahrzeug, das den dreiachsigen und unbeladenen Schwerlaster bergen sollte.

Auf der A2 kam es zu kilometerlangen Staus. Gegen 15.45 Uhr waren in beiden Richtungen wieder drei Spuren befahrbar. Der vierte Streifen könne jeweils erst in den Abendstunden freigegeben werden, teilte eine Asfinag-Sprecherin auf APA-Anfrage mit.