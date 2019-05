In Mönchhof ist am Samstag während Arbeiten ein etwa 55-jähriger Mann von einem Kran gestürzt.

Ein Arbeitsunfall hat am Samstagabend im Bezirk Neusiedl am See einen Verletzten gefordert. Nach Angaben der Landessicherheitszentrale Burgenland war in Mönchhof ein etwa 55-jähriger Mann von einem Kran gestürzt. Die Einsatzkräfte wurden gegen 18.00 Uhr verständigt. Der Notarzthubschrauber Christophorus flog den Verunglückten in das Krankenhaus Eisenstadt zur Behandlung im Schockraum.