© APA/ANDREAS SCHAAD

Bei einer Sicherheitsolympiade für Kinder am Sportplatz von Golling (Tennengau) ist am Freitag kurz vor Mittag der Teleskoparm eines Feuerwehrautos in eine Stromleitung geraten. Bei der Vorführung befanden sich neben dem Feuerwehrmann, der die Steighilfe bediente, auch vier Kinder im Korb. Der Mann dürfte dabei einen schweren Stromschlag erlitten haben und wurde bewusstlos. Nach dem Techniker der Salzburg AG den Strom an der 110-kV-Leitung abgedreht hatten, konnten der Feuerwehrmann und die Kinder mit einer Drehleiter aus dem Korb gerettet werden. Die Wiederbelebungsmaßnahmen der Notärzte blieben bei dem Feuerwehrmann leider erfolglos. Beim Verunglückten soll es sich Medienberichten zufolge um einen 45-jährigen Mann handeln.

© APA/ANDREAS SCHAAD

Kinder wurden ins Spital gebracht

"Die Kinder sind von einem praktischen Arzt angeschaut worden und sind augenscheinlich nicht verletzt worden. Sie wurden aber zur Kontrolle in das Landeskrankenhaus nach Salzburg gebracht", sagte Steiner. Zudem wurde ein Kriseninterventionsteam alarmiert. Nähere Informationen zum Unfallgeschehen lagen noch nicht vor.

An der Kindersicherheitsolympiade - der sogenannten "Saftey Tour" des Zivilschutzverbandes - hatten Volksschüler der dritten und vierten Schulstufe teilgenommen. Sie sollten lernen, wie man sich richtig in Notsituationen verhält.