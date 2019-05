Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gery Keszler verkündete am Freitag das Aus für den Life Ball © (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER)

Am 8. Juni wird der Life Ball zum letzten Mal stattfinden. Organisator Gery Keszler verkündete am Freitag gegenüber der APA-Austria Presse Agentur offiziell das Aus des Charity-Events. Fehlende Gelder lassen die Veranstaltung nicht mehr finanzieren. "Es ist nun Zeit, dieses Projekt zu einem guten Abschluss zu bringen," sagte Keszler.

Es sei es in letzter Zeit immer schwieriger geworden, Sponsoren und Spender für den Ball gewinnen zu können, sagte Keszler. "Das Bewusstsein ist heute einfach ein anderes. Dem tragen wir nun auch Rechnung." 26 Jahre nach dem ersten Life Ball sei es an der Zeit, neue Wege zu gehen. "Die Rahmenbedingungen und Umstände haben sich über die letzten Jahre sehr verändert", sagte Keszler.

Viel erreicht

"Im Kampf gegen Aids haben wir viel erreicht. Aids hat sich von einem Todesurteil zu einer chronischen Krankheit gewandelt. Durch diesen Erfolg ergibt sich die paradoxe Situation, dass die Zahl der Verbündeten für Aids-Hilfsprojekte international und national abnimmt." Große Herausforderungen gäbe es dennoch - vor allem in Afrika: "Wir werden mit dem Reingewinn des 26. Life Ball unsere Energie jenen Regionen widmen, wo das Problem noch immer akut ist und wir Leben retten können. In Österreich wird von den Organisationen und der öffentlichen Hand hervorragende Arbeit geleistet. Daher wird es Verständnis für unsere Entscheidung geben, dass wir in der Unterstützung heuer auf internationale Projekte fokussieren.

Verein "Life+" besteht weiter

Der Verein "Life+", der für die jährliche Ausrichtung des Balles verantwortlich zeichnet, werde weiter bestehen, so Keszler. "Wir werden weiterhin leidenschaftlich gegen Stigma und Ausgrenzung aufstehen und Flagge zeigen." In den vergangenen Jahren hatte der Life Ball knapp 30 Millionen Euro Spenden für nationale und internationale Aids-Hilfsprojekte lukrieren können.

Es waren Deine Kraft und Fantasie, die uns den Rücken gestärkt haben, dieses Projekt anzugehen. Du warst ein unermüdlicher Botschafter für ein offenes und tolerantes Wien, und der Life Ball ist dafür ein weltweit sichtbarer Leuchtturm Gery Kezsler über Helmut Zilk

Keszler dankte an die Anfänge des Life Balls erinnernd allen voran der Stadt Wien und dem damaligen Wiener Bürgermeister Helmut Zilk, der das Event ins Rathaus holte. Direkt an den 2008 verstorbenen Bürgermeister gewandt sagt Keszler: "Es waren Deine Kraft und Fantasie, die uns den Rücken gestärkt haben, dieses Projekt anzugehen. Du warst ein unermüdlicher Botschafter für ein offenes und tolerantes Wien, und der Life Ball ist dafür ein weltweit sichtbarer Leuchtturm."

Als größter privater Geldgeber für heimische Organisationen rangiert "Life+" international auf Platz 16 der wichtigsten Fundraiser für HIV/Aids: In den vergangene 27 Jahren konnte der private Trägerverein über den Life Ball knapp 30 Millionen Euro für 170 nationale und internationale AIDS-Hilfsprojekte erwirtschaften. Erfolgreich war der Ball den Organisatoren zufolge auch als Wirtschaftsfaktor für die Stadt Wien: Allein in den vergangenen zehn Jahren wurden einer Studie des IHS zufolge über den Ball eine Brutto-Wertschöpfung von 106 Millionen Euro für Wien erzielt und rund 28 Millionen Euro an Steuern und Sozialversicherung gezahlt. Diesen Effekten "stand eine jährliche Unterstützung der Stadt Wien in der Höhe von rund 800.000 Euro gegenüber".

Wien dankte Keszler

Die Stadt Wien dankte am Freitag Life Ball-Organisator Keszler. Dieser habe das Bild Wiens als Stadt der Toleranz und Weltoffenheit hinausgetragen, hieß es in einer Aussendung. "Die Nachricht, dass der Life Ball 2019 der letzte sein wird, stimmt mich traurig", zeigte sich Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) über das Aus wenig erfreut. Erst kürzlich wurden die Subventionen für heuer und - auch schon für 2020 - beschlossen. Dem Trägerverein "Life+" wurden jährlich jeweils 900.000 Euro an Förderungen zuerkannt.

Die Höhepunkte in der Life-Ball-Geschichte:

Life Ball: Die Höhepunkte des schrillen Balls 1993 organisierte Gery Keszler den ersten Life Ball in Wien. Der damalige Bürgermeister Helmut Zilk ermöglichte es, dass die Aids-Benefizgala im Rathaus stattfinden kann. Hier sind Zilk und seine Frau Dagmar Koller am Life Ball im Jahr 1999 zu sehen. APA Die Gästeliste konnte sich bereits zu Beginn sehen lassen: Mit der fünften Ausgabe am 10. Mai 1997 mauserte sich der Life Ball zum Megaevent. "Designerin Vivienne Westwood (hier bei einem späteren Ballauftritt) kam nach Wien, um die diesjährige Modeshow auszurichten. APA Mit jedem Jahr wurde das Fest aufwendiger und pompöser, die Eröffnungszeremonie samt Modeschau auch für Zaungäste im Rathausplatz geöffnet. (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER) Auch Hollywoodpromis entdeckten den Ball. Zu den Glamour-Gästen zählten unter anderen Whoopi Goldberg, APA Antonio Banderas und Naomi Campbell, APA Sean Penn, APA Oscar-Preisträger Adrien Brody, APA Charlize Theron, APA oder auch Norwegens Kronprinzessin Mette Marit APA Auch heimische Promis wie Conchita Wurst ließen sich den Life Ball natürlich nicht entgehen. APA Dagmar Koller wurde zum Stammgast. APA Seit 2006 kooperiert der Life Ball mit der American Foundation for Aids Research (amfAR). Auch die Clinton Foundation HIV/Aids Programme (CHAI) wurde unterstützt, der ehemalige US-Präsident Bill Clinton kam deshalb oft nach Wien. 2010 bildete der Life Ball den Auftakt der Welt-Aids-Konferenz in Wien.Im Bild: Organisator Gery Keszler, Elton John und Bill Clinton. APA 2015 war der vielleicht persönlichste Ball von Organisator Gery Keszler. Völlig unerwartet berichtete Keszler bei seiner Rede davon, sich selbst in Australien in seinen 20ern mit dem HIV-Virus infiziert zu haben. "Ich war einer der ersten in Österreich, der sich mit Aids infiziert hat", sagte er. (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Danach gab Keszler bekannt, dass der Ball 2016 nicht stattfinden würde, um sich "neu zu erfinden". 2017 fand die Neuauflage statt und ist um ein Side-Event reicher. Erstmals gab es ein Event für Jugendliche im Wiener Rathaus. (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Zwei Jahre später ist Schluss. Im Vorfeld des 26., und damit laut Keszler letzten, Life Balls gab der Organisator das Aus bekannt. APA 1/15

Ein Rückblick auf den vergangenen Life Ball:

Party im Lusthaus: Das war die Life Ball Style Bible Präsentation in Wien Die Protagonisten der "Style Bible", ein aufwendig mit Swarovski-Steinen verzierter Band, entsteigen einer schwarz-weißen Zirkuswelt ... Life Ball/Jürgen Hammerschmid ... und finden sich gemäß dem Motto „United in Diversity. Walking on the yellow brick road towards an end to AIDS.“ am Ende des Regenbogens in einer farbenfrohen Welt der Vielfalt wieder. Life Ball/Jürgen Hammerschmid Auf dem Weg finden sich mehr und mehr skurrile Figuren zusammen, alle auf ihre Art „Freaks“, jeweils auf der Suche nach einem Zuhause, nach Herz, Verstand und Mut. Life Ball/Jürgen Hammerschmid Die Fotos dafür sind in New York und Los Angeles, aber auch in Graz entstanden. Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Jürgen Hammerschmid Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Alvaro Diaz Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin Life Ball/Markus Herdin 1/55

Links zum Thema Lifeball bis Regenbogenparade: EuroPride ab 1. Juni in Wien