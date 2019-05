Beim Abbiegen dürfte ein 56-jähriger Pkw-Lenker in Waidhofen an der Thaya einen entgegenkommenden 87-jährigen Autofahrer übersehen haben. Es kam zu einem Zusammenprall.

Sujetbild © APA/RK NÖ/LAURA WEBER

Am Dienstagvormittag kam es zu einer Kollision zweier Pkw an einer Kreuzung in Waldkirchen an der Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya) im Waldviertel sind beide Lenker am Dienstagvormittag verletzt worden. Es handelte sich um einen 56-jährigen und 87-jährigen Einheimischen. Die Lenker wurden laut Polizei beide ins Spital eingeliefert.

Der 87-jährige Mann war mit seinem Pkw auf der L 67 aus Richtung Fratres kommend in Richtung Dobersberg durch das Gemeindegebiet von Waldkirchen an der Thaya unterwegs. Ein 56-jähriger Mann kam aus der Gegenrichtung.

An einer Kreuzung dürfte der 56-Jährige den Pkw des 87-jährigen Mannes laut Landespolizeidirektion Niederösterreich übersehen haben. Es kam zur Kollision. Beide Lenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins Krankenhaus gebracht.