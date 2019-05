Am 16. März haben drei Männer in der U3-Station Enkplatz in Wien-Simmering einen 13-Jährigen um seine Kopfhörer gebracht. Nun hat die Polizei Fahndungsfotos veröffentlicht.

Die Polizei veröffentlichte diese Fahndungsfotos © (c) APA/LPD WIEN (UNBEKANNT)

Die Wiener Polizei sucht mit Fotos nach drei Räubern, die am 16. März in der U3-Station Enkplatz in Wien-Simmering einen 13-Jährigen um seine Kopfhörer gebracht haben. Die Täter hatten den Buben laut Polizeisprecher Harald Sörös bereits in einem Zug beobachtet.

Nach dem Aussteigen pöbelten sie ihn an und verlangten unter Androhung von Schlägen die Kopfhörer. Die Polizei bat um Hinweise unter 01-31310-57212 DW oder 01-31310-57800 DW an die Außenstelle Süd des Landeskriminalamtes.

