Ente gut, alles gut Entenküken fielen in Wien-Favoriten in Abflussrohr

© APA/LPD WIEN

Elf Entenküken sind am Ostersonntagvormittag in Wien-Favoriten in ein Abflussrohr gestürzt. Die Polizei rückte um 10.30 Uhr zum Einsatzort, dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Favoritenstraße, aus. Dort fanden die Beamten die laut quakende Entenmutter vor dem Abflussrohr und wussten damit gleich Bescheid, wo die Küken waren. Die Berufsfeuerwehr wurde beigezogen.

Die Einsatzkräfte stellten laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer fest, dass das Abflussrohr, in dem sich die Tiere befanden, mit einem weiteren Rohr verbunden war. Vorsichtig führten sie über dieses zweite Rohr Wasser zu. Damit konnten die Jungenten aufgefangen werden. Deren Mutter blieb die gesamte Zeit am Ort des Geschehens und überwachte den Einsatz. Beamte der Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse steckten die Tiere behutsam in eine Transportbox.

Die Favoritner Vögel blieben im Bezirk: Die Entenfamilie wurde beim Gaisbergteich in die Freiheit entlassen. "Ente gut, alles gut", schrieb Maierhofer in der Polizeiaussendung.

© APA/LPD WIEN