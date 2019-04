Loch in LKW-Tank gebohrt Umweltalarm nach Dieseldiebstahl in Oberösterreich

Loch in LKW-Tank gebohrt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© nexusseven - Fotolia

In Perg im oberösterreichischen Mühlviertel haben Unbekannte in der Nacht auf den Ostersonntag den Tank eines abgestellten Lkw aufgebohrt und Diesel abgezapft. Dabei floss durch das Leck auch Treibstoff in das Erdreich. Die Einsatzkräfte mussten schließlich 15 Kubikmeter Schotter und Erde abtragen, um die Gefahr für die Umwelt zu bannen. Der Schaden ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen laufen.