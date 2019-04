Wiener Neudorf Lenkerin mit Auto zwischen Lkw und Lichtmast eingeklemmt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Arbeiten am Unfallort © (c) APA/FF-WR-NEUDORF.AT (UNBEKANNT)

Auf der B17 in Wiener Neustadt (Bezirk Mödling) ist am Dienstagnachmittag eine Lenkerin nach einem Unfall mit ihrem Pkw zwischen einem Lastwagen und einem Lichtmasten eingeklemmt worden. Die verletzte Autofahrerin wurde von Helfern über das Heck des Pkw geborgen, berichtete die FF Wiener Neudorf am Mittwoch in einer Aussendung.

Die Frau wurde demnach mithilfe eines sogenannten Spineboards aus dem Wagen gehievt. Vier Fahrzeuge und 13 Mitglieder der Feuerwehr standen bei den Bergungsarbeiten im Einsatz. Die B17 wurde mehrmals vorübergehend gesperrt.