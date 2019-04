Facebook

Pkw blieb in Traiskirchen senkrecht zwischen Baum und Hausfassade stecken © (c) APA/FF TRAISKIRCHEN-STADT (UNBEKANNT)

Im Zentrum von Traiskirchen im Bezirk Baden ist in der Nacht auf Mittwoch ein Pkw senkrecht zwischen einem Baum und einer Hausfassade zum Stillstand gekommen. Der 17 Jahre alte Lenker hatte zuvor in einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen verloren, nach Polizeiangaben war der Fahrer alkoholisiert. Der Einheimische und ein um fünf Jahre älterer Insasse wurden verletzt.

Nachdem der 17-Jährige mit seinem Auto von der Straße abkam, überquerte er ein durch Randsteine abgegrenztes Blumenbeet. Danach fuhr er auf den Gehsteig auf und landete schließlich zwischen dem Baum und dem Gebäude. Die Hausfassade wurde ebenso wie zwei Verkehrsschilder beschädigt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit.

Insassen mussten befreit werden

Die beiden Insassen wurden durch zwei Zeugen aus dem Wagen befreit. Lenker und Beifahrer wurden in das Landesklinikum Baden eingeliefert. Dem 17-Jährigen wurde der Probeführerschein vorläufig abgenommen. Der Mann aus dem Bezirk Baden wird der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt sowie der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Der Pkw wurde mittels Kran geborgen und dabei mit einer Seilwinde gesichert, berichtete das Bezirkskommando Baden. Mitglieder der FF Traiskirchen-Stadt banden auslaufende Betriebsmittel und entfernten Fahrzeugteile.

