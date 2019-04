In 1.900 Meter Seehöhe löste sich eine Felsplatte im Ausmaß von rund 200 Kubikmeter. Sie zersprang in mehrere Teile.

Mächtiger Felssturz am Arlberg © (c) APA/LPD VORARLBERG (UNBEKANNT)

ermutlich infolge der erheblichen Erwärmung hat sich am Dienstagvormittag in Stuben am Arlberg ein mächtiger Felssturz ereignet. In 1.900 Meter Seehöhe löste sich eine Felsplatte im Ausmaß von rund 200 Kubikmeter. Sie zersprang in mehrere Teile, die etwa 200 Meter von der Arlbergstraße (L197) entfernt vom Schnee gestoppt wurden. Laut Polizei wurde weder jemand verletzt, noch entstand Sachschaden.