Von dem Imbisslokal blieb nicht viel übrig © FF Amstetten

In Greinsfurth in der Gemeinde Amstetten ist in der Nacht auf Montag ein Imbisslokal ausgebrannt. Mitglieder dreier Feuerwehren wurden gegen 3.15 Uhr alarmiert und waren rund eineinhalb Stunden im Einsatz, berichtete die FF Greinsfurth. Verletzt wurde beim Brand des Holzbaus niemand.