Sujetbild © Weichselbraun

Eine Wienerin ist am Sonntagnachmittag bei Malerarbeiten in Waldegg (Bezirk Wiener Neustadt-Land) von einem Baugerüst gestürzt. Die 22-Jährige fiel rund vier Meter in die Tiefe, berichtete die niederösterreichische Polizei am Montag in einer Aussendung. Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte vom Notarzthubschrauber "Christophorus 3" in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.