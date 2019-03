Facebook

Im Bezirk Neunkirchen ist am Samstag eine Frau tot in ihrem Haus aufgefunden worden. "Die Umstände im Haus deuten im Moment auf ein Gewaltverbrechen hin", sagte Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich zur APA. Ermittler des Landeskriminalamtes NÖ sowie die Tatortgruppe seien im Einsatz, um die genauen Umstände des Leichenfundes abzuklären.

Bei der aufgefundenen Toten handelt es sich laut Polizei um eine ältere Frau. Die Leiche wurde Samstagmittag entdeckt, sagte Sprecher Johann Baumschlager zur APA. Die Spurensicherung war am Nachmittag im Gange. Bestätigt sich der Verdacht auf Fremdverschulden, handelt es sich um das sechste Gewaltverbrechen an einer Frau in Niederösterreich in diesem Jahr.

Die Serie hatte am 8. Jänner begonnen, als eine 40-Jährige in Amstetten erstochen worden war. Einen Tag darauf wurde eine 50-Jährige im Bezirk Wiener Neustadt-Land durch einen Messerangriff getötet. Am 13. Jänner wurde in einem Park in Wiener Neustadt eine leblose 16-Jährige gefunden, ihr Tod trat laut Obduktion durch Ersticken ein. Am 21. Jänner wurde eine 32-Jährige in Tulln auf dem Parkplatz eines Supermarktes durch Stiche mit einem Dolch getötet. In Ebergassing (Bezirk Bruck a.d. Leitha) wurde am 25. Jänner eine 64-jährige Pensionistin in ihrer Wohnung entdeckt. Die Frau starb laut Obduktion an einem Schädel-Hirn-Trauma aufgrund von massiver Gewalteinwirkung gegen den Kopf. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier Männer und eine Frau. Alle befinden sich in Untersuchungshaft bzw. in vorläufiger Anhaltung.