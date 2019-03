Facebook

In Sonntagberg (Bezirk Amstetten) sind am Freitagnachmittag drei Fußgänger von einem Auto erfasst und verletzt worden. Eine Frau und ihr Kind im Alter von rund zehn Jahren wurden nach Angaben des Roten Kreuzes mit schweren Verletzungen von zwei Notarzthubschraubern ins Krankenhaus geflogen. Der Vater wurde ebenfalls schwer verletzt mit der Rettung ins Spital gebracht. Der Pkw-Lenker überstand den Unfall mit leichten Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 15.30 Uhr in Gleiß, einer Ortschaft in der Mostviertler Marktgemeinde Sonntagberg. Im Einsatz standen die Notarzthubschrauber "Christophorus 15" und "Christophorus 10". Das Kind wurde in die Kinderklinik Linz geflogen, teilte Sonja Kellner vom Roten Kreuz mit. Der Mann wurde in das Landesklinikum Amstetten transportiert. Das Rote Kreuz stand mit vier Fahrzeugen im Einsatz. "Ein Kriseninterventionsteam steht im Einsatz", berichtete Kellner.