Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HERBERT P. OCZERET

Im fortgesetzten Prozess am Landesgericht Salzburg gegen insgesamt neun Angeklagte wegen Handels von rund acht Kilo Drogen im Raum Zell am See sind am Donnerstagabend sechs Beschuldigte verurteilt worden. Der 21-jährige Hauptbeschuldigte erhielt drei Jahre teilbedingte Haft, davon ein Jahr unbedingt.

Die 19-jährige Ex-Freundin des Hauptbeschuldigten wurde wegen Beitragstäterschaft zu fünf Monaten auf Bewährung verurteilt. Die anderen vier Angeklagten erhielten bedingte Haftstrafen von sechs, acht, zehn und 15 Monaten. Alle Urteile sind rechtskräftig, wie Gerichtssprecher Peter Egger mitteilte.

Bis auf einen Angeklagten sind nun alle Beschuldigten verurteilt worden. Sie zeigten sich zum Großteil geständig. Bereits am ersten Prozesstag gestern, Mittwoch, bekamen ein 18-Jähriger und ein 21-Jähriger drei Monate beziehungsweise sechs Monate Haft auf Bewährung.

Einer der Beschuldigten, ein 21-jähriger Türke, war laut Anklage der Ex-Freund jener 20-jährigen Verkäuferin, die am 22. Oktober 2018 in Zell am See erschossen wurde. Er soll die Frau bei "ihrem schwunghaften Suchtgifthandel" unterstützt haben. Gegen sie war ebenfalls in dem Drogenverfahren ermittelt worden. Das Urteil im Fall des Ex-Freundes ist noch ausständig.