Schöpfer der Schulgschichtn: Stadler, Hohengasser und Peschek © Privat

Einer der ersten Einträge auf der Webseite „Schulgschichtn“ trägt den Titel: „Ist das wirklich alles, Frau Wiesinger?“ Das Buch „Kulturkampf im Klassenzimmer“ der Lehrerin Susanne Wiesinger hat eine Diskussion über den Islam in der Schule entfacht; drei jungen Mittelschullehrern war das zu wenig: „Wir denken, dass über mehr geredet werden muss, als über Religion und kulturelle Konflikte“, sagt Verena Hohengasser (30), Lehrerin an einer Neuen Mittelschule (NMS) in Wien-Simmering. Gemeinsam mit Simone Peschek (29), die an derselben Schule unterrichtet, und Felix Stadler (23) von der NMS Schwechat gründete die Niederösterreicherin deshalb schulgschichtn.com: „Viele haben ein falsches Bild von der NMS. Wir wollen zeigen, dass es dort auch Erfolgsgeschichten gibt; aber natürlich auch auf Probleme aufmerksam machen.“

