39-Jähriger schoss in Wien-Brigittenau aus dem Fenster © (c) APA/LPD WIEN (UNBEKANNT)

Ein 39-Jähriger hat am Montagabend in Wien-Brigittenau mit einer Gasdruckpistole aus einem Fenster auf die Scheibe einer Nachbarin geschossen. Die Frau hatte laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer gegen 19.00 Uhr die Exekutive alarmiert. Die Einsatzkräfte fuhren daraufhin zu dem Wohnhaus in der Engerthstraße. Die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (Wega) nahm den Mann vorläufig fest.

Seit einem Jahr

Der Frau zufolge dürfte der 39-Jährige seit rund einem Jahr immer wieder auf ihr Fenster geschossen und die Scheibe beschädigt haben. Bisher hatte sie lediglich die Schäden bemerkt, aber keinen Schützen. Am Montag war das anders. Sie bemerkte, wie ihr Nachbar mit der Gaspistole aus seinem Fenster auf das ihre feuerte.

Da befürchtet wurde, dass der Mann sich aggressiv verhalten könnte, schritt die Wega ein. Die Beamten öffneten die Wohnung und nahmen den Mann fest. In der Wohnung fanden sie mehrere Schreckschusswaffen, Gaspistolen, eine Paintball-Waffe, mehrere Kampfmesser sowie Marihuana. Der 39-Jährige hatte auch einen Hund. Das Tier wies mehrere Wunden an den Pfoten auf, daher übergaben die Polizisten den Vierbeiner der Tierrettung. Der Aggressor wurde mehrfach angezeigt.

