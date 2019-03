Facebook

Nachdem am Wochenende eine ehemalige oberösterreichische Nachwuchslangläuferin in den "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) Missbrauchsvorwürfe gegen einen ihrer damaligen Trainer erhoben hat, folgte am Montag-ebenfalls via OÖN - das nächste Outing einer Betroffenen. Sie war damals erst 15 Jahre alt.

In beiden Fällen berichteten die jungen Frauen, sie hätten sich bei Sportveranstaltungen - angeblich mangels eines anderen freien Zimmers - mit einem rund doppelt so alten Trainer ein Doppelbett teilen müssen. Dort sei es dann zu Übergriffen gekommen.