Der Serbe wurde am Sonntag im Bezirk Baden angehalten, als er gemeinsam mit seiner Partnerin in einem Auto fuhr, teilte die Polizei am Montag mit. Der Verdächtige wurde festgenommen, bei der Einvernahme war er geständig.

Via Internet Kontakt aufgenommen

Ins Rollen brachte den Fall die 54 Jahre alte Mutter der Freundin des Mannes. Die in Wiener Neustadt lebende Rumänin erstattete am Sonntag Anzeige und erklärte, dass eine Person, die sich später als der 21-Jährige herausstellte, via Internet mit ihr Kontakt aufgenommen und Geld verlangt habe. Zum geforderten Betrag habe der Verdächtige angegeben, dass die 28-Jährige ihm diese Summe schulde, sagte Polizeisprecher Heinz Holub. Der Mann soll zudem erklärt haben, dass seine Partnerin "nur freigelassen werde, wenn er das Geld erhalten würde".

Bei der Festnahme, die gegen 16.00 Uhr erfolgte, war laut Exekutive auch die Sondereinheit Cobra im Einsatz. Die 28-Jährige gab bei der Vernehmung an, selbst am Verfassen von Nachrichten an die Mutter und weitere Verwandte beteiligt gewesen zu sein - "unter Einwirkung des Beschuldigten", wie es seitens der Polizei hieß. Ob sich die 28-Jährige freiwillig zu ihrem Partner begab, oder ob dieser sie entführt hatte, war Gegenstand weiterer Ermittlungen.