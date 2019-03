Debütanten am Opernball Wie sich Menschen mit Down-Syndrom Anerkennung ertanzen

Facebook

Maria Naber und ihr Tanzpartner Simon Couvreur besuchten auch die Loge des Bundespräsidenten am Opernball © HBP/LECHNER

Die hohen Gäste in ihren Fracks und Roben schauten ihr zu, das Orchester spielte Wiener Walzer und als sie den letzten Tanzschritt am Parkett machte, jubelten alle. „Der Applaus war sehr schön“, erzählt Maria Naber. Die 22-jährige Wienerin und ihr Tanzpartner Simon Couvreur gehörten zu den 143 Debütantenpaaren, die den diesjährigen Opernball eröffneten. Sie waren das einzige Paar mit Downsyndrom. „Menschen mit Behinderung traut man in unserer Leistungsgesellschaft wenig zu. Umso wichtiger ist es, wenn sie auf einer großen Bühne auftreten und zeigen, was sie können“, sagt Hana Zanin Pauknerová von „Ich bin o. k.“.

Der Wiener Verein hat Maria Nabers Auftritt möglich gemacht. „Einige unserer Tänzer haben schon beim Opernball debütiert. Es war aber erst das zweite Mal, dass zwei Menschen mit Downsyndrom ein Tanzpaar bilden“, erzählt Zanin Pauknerová. Der Weg zu dieser Akzeptanz war lang. Bei „Ich bin o. k.“ begann er vor 40 Jahren – kürzlich wurde Jubiläum gefeiert. Hana Zanin Pauknerová beim Tanzunterricht ihrer Schützlinge Foto © Zigler „Meine Schwiegermutter hat den Verein aufgebaut. Tanztechnik war dabei immer schon das Mittel zum Zweck – jeder soll sich so ausdrücken können, wie er es kann und braucht“, sagt Zanin Pauknerová, die den Verein nun mit ihrem Mann Attila Zanin führt. Etwa 80 Prozent der Tänzer bei „Ich bin o. k.“ haben das Downsyndrom, doch es gibt auch Vereinsmitglieder, die im Rollstuhl tanzen, oder welche, die gar keine Behinderung haben.

Inklusion durch Tanz Der Verein „Ich bin o.k.“ wurde im Jahr 1979 von Katalin Zanin gegründet. Ziel ist es, Menschen mit und ohne Behinderung die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben zu ermöglichen. Die Tänzer des Vereins wirken bei Theateraufführungen und Tanzveranstaltungen mit. Elf Tanzlehrer arbeiten mittlerweile für den Verein. Gespendet werden kann für „Ich bin O.K.“ unter dem IBAN AT752011100032254709

Die Dance Company des Vereins besteht aus zehn erfahrenen Tänzern, die auch bei Großveranstaltungen auftreten. Opernball-Debütantin Naber hat 2017 etwa bei dergetanzt. „Das Tanzen hat ihr so viel Selbstvertrauen und Selbstständigkeit gegeben. Aufgaben und eine geregelte Tagesstruktur sind extrem wichtig“, erzählt ihr Vater Andreas Naber.

Der Auftritt seiner Tochter am Opernball hat ihn sehr stolz gemacht: „Zu sehen, wie sie sich gefreut hat, wie ihr gratuliert wurde. Ich musste an ihre Geburt zurückdenken, als uns gesagt wurde, dass Maria nie selbstständig sein wird.“

Ausbildung zur Tanzassistentin

Bei „Ich bin o. k.“ hat die 22-Jährige nun eine Ausbildung zur Tanzassistentin absolviert. Als Helferin eines Tanzlehrers kann sie jetzt etwa im Nachmittagsunterricht an Schulen eingesetzt werden. Eine Anstellung zu finden, sei aber schwierig: „Viele glauben immer noch nicht, dass behinderte Menschen etwas leisten können“, sagt Zanin Pauknerová. Bis zur Anerkennung sei immer noch ein weiter Weg zu gehen – Tanzschritt für Tanzschritt.

