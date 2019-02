Facebook

© APA/FRANZ NEUMAYR

Der meteorologische Winter (Dez, Jan, Feb) liegt deutlich über dem vieljährigen Temperaturdurchschnitt. „Im Tiefland Österreichs ist dieser Winter einer der 15 mildesten der rund 250-jährigen Messgeschichte und liegt 1,2 Grad über einem durchschnittlichen Winter", sagt Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), „auf den Bergen liegt der Winter 2018/19 genau im Bereich des klimatologischen Mittels."

In den Niederungen sehr wenige Eistage

Auch die Zahl der Eistage (Temperatur ganztägig unter 0 Grad) zeigt, dass es in tiefen Lagen besonders mild war. So verzeichneten zum Beispiel alle Landeshauptstädte deutlich weniger Eistage als in einem durchschnittlichen Winter. An der ZAMG-Wetterstation Graz-Universität gab es überhaupt nur einen Eistag, im Mittel sind es hier 17. In höheren Lagen war die Zahl der Eistage dagegen ausgeglichen bis überdurchschnittlich. In Nauders in Tirol gab es auf 1330 Meter Seehöhe 43 Eistage, und damit um acht mehr als im Mittel.

In der südlichen Steiermark Trockenheit im Rekordbereich

Nur der Südosten Österreichs war in diesem Winter deutlich zu trocken. Vor allem in der südlichen Steiermark und im Südburgenland gab es um 50 bis 75 Prozent weniger Niederschlag als in einem durchschnittlichen Winter. „In Graz war es mit 30 Millimeter Niederschlag einer der fünf trockensten Winter seit Messbeginn im Jahr 1837", sagt ZAMG-Klimatologe Orlik, „Deutschlandsberg verzeichnete mit 37 Millimeter sogar den trockensten Winter seit Messbeginn im Jahr 1894".

In Nordtirol und Salzburg neue Niederschlagsrekorde

Im Großteil Österreichs brachte der Winter 2018/19 hingegen viel Niederschlag. Nordtirol erlebte den niederschlagsreichsten Winter der Messgeschichte. In Nordtirol und Salzburg gab es auch einige Stationsrekorde. So gab es zum Beispiel an den ZAMG-Wetterstationen in Kufstein (545 Millimeter) und Bischofshofen (434 Millimeter) neue Niederschlagsrekorde.

Vereinzelt Schneerekorde

An der Nordseite der Alpen schneite es in diesem Winter um 50 bis 200 Prozent mehr als in einem durchschnittlichen Winter. Hier gab es vereinzelt auch neue Rekorde bei der Summe der täglichen Neuschneemenge, zum Beispiel in Seefeld mit 505 Zentimeter Neuschneesumme (alter Rekord 490 cm im Winter 2011/12) und in Bad Mitterndorf mit 559 Zentimeter (alter Rekord 414 cm im Winter 2005/06).