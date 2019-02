Bezirk Wiener Neustadt 37-Jähriger bei Forstunfall getötet

Ein 37-Jähriger wurde bei Forstarbeiten in Wiesmath von einem Baumteil getroffen und tödlich verletzt.

© Haselmann

Bei einem Forstunfall im Gemeindegebiet von Wiesmath (Bezirk Wiener Neustadt) ist am Montagnachmittag ein 37-Jähriger ums Leben gekommen. Er war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich von einem Baumteil am Kopf getroffen worden.

Der Mann war mit einem 70-Jährigen an der Arbeit. Er hatte sich in Fallrichtung eines Baumes befunden, die Entfernung betrug laut Polizei etwa 30 Meter. Weil der Baum in einen anderen stürzte, wurde ein Teil abgerissen, der den 37-Jährigen traf.

