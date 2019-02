Wien 87-Jährige schlug Räuber in die Flucht

Facebook

Am Sonntagnachmittag, als eine 87-Jährige von einem Ausflug in die Innenstadt heimkam, wurde sie von einem Mann in ihrem Stiegenhaus überrascht. Der 25-jährige österreichische Staatsbürger dürfte dem Opfer bis dorthin gefolgt sein. Die 87-Jährige wurde zu Boden gestoßen, dann versuchte der Täter, der Frau ihre Handtasche zu entreißen.

Laute Hilferufe schlugen den 25-Jährigen allerdings in die Flucht. Durch die Schreie wurden andere Bewohner des Wohnhauses auf die Situation aufmerksam und hielten den Tatverdächtigen schließlich bis zum Eintreffen der Polizeikräfte fest.

Das Opfer identifizierte den Mann als den Täter. Dieser zeigte sich geständig. Als Motiv nannte er Geldnot. Der Mann befindet sich in Haft. Das Opfer wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.