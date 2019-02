Facebook

Die einzige Zufahrtsstraße nach Muhr musste gesperrt werden (Symbolbild) © APA/BARBARA GINDL

Nach Schneefällen in der Nacht waren in Muhr (Bezirk Tamsweg) in Salzburg am Sonntag 25 Häuser von der Außenwelt abgeschnitten. In der Früh gingen wegen des Neuschnees mehrere Lawinen ab, so musste aus Sicherheitsgründen die einzige Straße zu den Häusern gesperrt werden, bestätigte Bürgermeister Sepp Kandler (SPÖ) einen Bericht im ORF Radio Salzburg. Verletzt wurde niemand.

Die Lawinenkommission hat Sonntagabend einstimmig entschieden, dass die Straßensperre zwischen Muhr und dem Ortsteil Hintermuhr noch mindestens bis Montagfrüh aufrecht bleibt. Das teilte Bürgermeister Kandler mit. Die Situation sei zu gefährlich, es könnten Lawinen auf die Straße abgehen. Damit bleiben auch 25 Häuser weiter von der Außenwelt abgeschnitten.

Schneechaos herrscht derzeit auch in weiten Teilen Tirols.