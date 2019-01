Am Donnerstag in den Morgenstunden ist es im Bezirk Neunkirchen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Ein 27-Jähriger ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in seinem Heimatbezirk Neunkirchen mit seinem Pkw frontal gegen einen Betonmast geprallt. Der Lenker war laut Polizei im Ortsgebiet von Grafenbach links von der Austraße abgekommen. Der Mann wurde mit Verletzungen in das Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert.

Der Betonmast stürzte nach dem Anprall auf ein angrenzendes Grundstück. Die Ursache für den Unfall kurz vor 4.30 Uhr war vorerst unbekannt.