Der Unfall ereignete sich in der Zillertal Arena in Gerlos (Bezirk Schwaz).

© Scheriau

Ein 74-jähriger Deutscher ist am Mittwoch beim Skifahren in der Zillertal Arena in Gerlos (Bezirk Schwaz) schwer verletzt worden. Der Mann stieß aus bisher unbekannter Ursache mit einem 31-jährigen Snowboarder, ebenfalls aus Deutschland, zusammen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Schwaz geflogen.