Ein Überfall auf eine 85-Jährige Anfang November 2018 wurde nun geklärt. Ein 56-jähriger Verdächtiger wurde angezeigt.

Die betagte Frau war am 2. November 2018 in einer U-Bahn-Garnitur der Wiener Linie U6 neben dem Tatverdächtigen gesessen. Kurz vor der Station Längenfeldgasse stand sie auf und ging zum Türbereich der Garnitur, um diese bei der nächsten Station zu verlassen. Als der Zug zum Stillstand gekommen war, ging der mutmaßliche Täter an der Frau vorbei, stieß sie zur Seite, attackierte sie mehrmals hintereinander mit Schlägen gegen ihren Oberkörper und Tritten gegen ihre Beine und ergriff daraufhin unerkannt die Flucht.

Die 85-Jährige hatte bei dem Angriff Serienrippenbrüche und Prellungen am ganzen Körper erlitten.

Auf Grund mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung konnte der 56-jährige Beschuldigte am Montag im Bereich der Kaiserstraße (7.Bezirk) angehalten werden. Er wurde angezeigt.