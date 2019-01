Facebook

Betrunkener kollidierte in Wien mit Straßenbahn © APA/HANS PUNZ

Mit leichten Verletzungen ist am Freitagabend ein 50-Jähriger bei einer Straßenbahnstation am Hoßplatz in Wien-Floridsdorf aufgefunden worden. Er gab an, mit einer einfahrenden Straßenbahn kollidiert zu sein, hieß es von der Polizei. Die Rettung brachte den Mann, bei dem eine Alkoholisierung von 0,64 Promille festgestellt wurde, ins Spital. Er wurde am selben Abend in häusliche Pflege entlassen.