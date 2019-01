Wegen Raubes in Österreich Gesuchter in Italien festgenommen

Ein 24-jähriger Südtiroler wurde im süditalienischen Benevento verhaftet. Der Grund: Der junge Mann wurde wegen schweren Raubes in Österreich gesucht.

Ein 24-jähriger Südtiroler ist im süditalienischen Castelvenere aufgrund eines von den österreichischen Justizbehörden erlassenen Haftbefehls festgenommen worden. Er wurde wegen schweren Raubes in Österreich gesucht, berichtete die Polizei der APA. Wo genau der Überfall begangen worden war, gaben die Beamten nicht bekannt.

Die Suche nach dem 24-Jährigen begann in der süditalienischen Provinz Benevento, nachdem die österreichischen Behörden gemeldet hatten, dass sich der Kriminelle in der Gegend aufhalten soll. Der Mann wurde in die Strafanstalt von Benevento eingeliefert.