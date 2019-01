Gewalttat in Tirol

© Jürgen Fuchs

Ein 31-jähriger Niederländer hat einem Landsmann bei einer Auseinandersetzung in einem Apres-Ski-Lokal in Gerlos (Bezirk Schwaz) ein Bierglas mit voller Wucht in den Nacken geschlagen. Der 20-Jährige erlitt laut Polizei dadurch eine tiefe Schnittwunde. Da sich der 31-Jährige auch gegenüber den einschreitenden Beamten aggressiv verhielt, wurde er festgenommen.

Der Urlauber soll die Polizisten körperlich attackiert haben, wurde aber schließlich überwältigt, hieß es. Er wird jetzt wegen schwerer Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.