Ein 27-Jähriger ist am Samstag auf der Rodelbahn "Aschenbrennerhütte" in Kufstein (Tirol) gegen eine Holzplanke geprallt. Der Italiener hatte laut Polizei wegen Unebenheiten die Kontrolle über den Schlitten verloren. Der Verletzte wurde von der Bergrettung erstversorgt und ins Tal gebracht. Von dort wurde er in das Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert.