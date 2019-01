Der 53-jährige Mann wurde mit schweren Verletzungen mit der Rettung in das UKH Linz gebracht.

© Weichselbraun

Ein alkoholisierter 53-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung ist am Dienstagnachmittag mit seinem Pkw von der regennassen Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen mit der Rettung in das UKH Linz gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Ein beim Unfalllenker durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 1,5 Promille, teilte die Polizei mit.